Associação Junior Achievement pode receber título de Utilidade Pública

Na sessão ordinária desta terça (10), o deputado estadual Paulo Corrêa (PR) apresentou o Projeto de Lei (PL) 231/2017, que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Junior Achievement do Mato Grosso do Sul.

A associação é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com sede e foro na cidade de Campo Grande, constituída com fins culturais e educacionais, com intento de realizar programas, projetos e atividades educacionais de economia.

O deputado Paulo Corrêa justifica sua proposta. “O objetivo principal da associação é difundir o conhecimento sobre economia e operações empresariais no sistema de livre iniciativa, para estudantes da Pré-Escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio e até o primeiro ano da Universidade”, concluiu o parlamentar.

A ‘Junior Achievement’ também divulga obras relativas às ciências humanas, apóia centros de atividades, patrocina exposições e atividades congêneres. Após a tramitação na Assembleia Legislativa, se a proposta tornar-se lei, entrará em vigor na data de sua publicação.