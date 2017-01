Ataque de abelhas assusta morador e mata cachorros

Neste final de semana um ataque de abelhas assustou um morador do bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande e matou dois cachorros. Segundo Gustavo Tavares o enxame está no poste de luz da rua há mais de 90 dias, mas nunca havia atacado. De acordo com o morador o primeiro ataque aconteceu na manhã deste sábado (7), quando as abelhas atacaram a empregada doméstica.

“O enxame está no poste de luz. Entrei em contato com os Bombeiros que informaram que é responsabilidade da Energisa. Liguei lá de manhã e falaram que iam mandar uma equipe, na tarde de ontem a equipe veio, olhou, mas não resolveu nada. Afirmaram que não tinham o equipamento necessário”, relatou Gustavo.

Na manhã deste domingo (8), no mesmo horário do dia anterior, as abelhas atacaram. “Hoje as abelhas atacaram novamente e mataram dois cachorros e deixaram o outro em estado grave. Eu também fui picado quando tentei salvar os cachorros”, contou o morador.

Após o segundo ataque, Gustavo ligou novamente para a Energisa, mas a empresa não resolveu o problema. “Hoje eu precisei esperar o Corpo de Bombeiros me socorrer e me tirarem de casa, porque eu não consegui, pois foi caso de emergência. Os bombeiros fizeram um lança chamas e mataram as abelhas que entraram para dentro de casa. Precisei evacuar minha casa e agora estou aguardando o Corpo de Bombeiros para resolver a situação”, explicou Gustavo.

Para Gustavo a Energisa, responsável pelo poste, agiu com descaso. “Um total descaso da concessionária de energia Energisa, ligamos sete vezes e não tomaram providência alguma. Por duas tentativas não resolveram o problema que é responsabilidade dela. Um total descaso”, concluiu.