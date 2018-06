Ataque de fúria: homem tenta esfaquear cozinheiro, por não gostar da refeição

O agressor ficou muito irritado e insatisfeito com a comida

Um cozinheiro foi agredido na noite desta quinta-feira (28), pelo colega, que teve um ataque de fúria na fazenda Ciconigni, no distrito de Camisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados e se deslocaram até a fazenda. A vítima, Arlindo Gonçalves de Souza, 51 anos, afirmou que estava realizando seu serviço de preparar o jantar e o agressor José Aparecido Mariano da Cruz, 37 anos, em um ataque de fúria, insatisfeito com a comida, foi reclamar com o cozinheiro.

Quando a vítima foi questionar o motivo da reclamação, José tentou atacar Arlindo com golpes de faca, mas como não conseguiu, jogou uma banqueta de madeira que acertou a cabeça do cozinheiro.

A esposa de Arlindo, vendo a situação e para defender o marido, jogou uma panela de ferro no autor e foi agredida por ele com empurrões.

O autor fugiu para sua casa no interior da fazenda, mas os policiais o prenderam e o encaminhou à delegacia, algemado, juntamente com a faca que teria sido usada na tentativa de agressão.