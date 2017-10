Ataque de pistoleiros deixa um morto e outro ferido na fronteira

Zenivaldo Martins Couto, 46 anos, foi morto e seu companheiro Marcus Vinicius Elias Pereira, 37 anos, ficou ferido após ataque de pistoleiros na manhã desta quinta-feira (5) em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Porã News, a dupla seguia em um caminhão Ford F350 com placas de Ivinhema quando foram fechados por pistoleiros que realizaram vários disparos de pistola 9 mm. Zenivaldo morreu na hora.

Marcus Vinicius foi socorrido ao Hospital regional para atendimento e conforme o Porã News, não corre riscos de saúde.