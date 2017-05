OAB/MS quer suspensão de todos os prazos processuais do TJMS

Enquanto o sistema não estiver estável, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), solicitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) a suspensão de todos os prazos processuais no foro judicial de 1ª e 2ª instâncias do Estado. O ofício foi encaminhado nesta quinta-feira (11).

O pedido se fez necessário devido à instabilidade do sistema ocasionada nos últimos dias, o que impossibilita tarefas corriqueiras da advocacia como consulta processual, peticionamento eletrônico e o acesso à pasta digital.

De acordo com o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, com essa indisponibilidade do serviço o advogado não consegue exercer seu trabalho profissional.