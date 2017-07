A concessionária responsável pela energia elétrica de Mato Grosso do Sul, Energisa, realiza desde as 7h da manhã deste sábado (29) obras de substituição da fiação da rede elétrica da Afonso Pena, próximo ao Shopping Campo Grande. De acordo com as informações da equipe de manutenção os trabalhos seguem até às 13h.

A via no trecho, sentido Parque das Nações Indígenas, próximo a rua Rudel Andrade, onde os funcionários da Energisa realizam a manutenção, está interditada em meia pista. Então o motorista que passar por este caminho deve ter atenção.

Shopping Campo Grande

Também na Afonso Pena, sentido ao viaduto, já no Shopping Campo Grande, apenas um faixa da via está liberada. Pois uma equipe está elevando uma grande estrutura de ferro para dentro do shopping. Conforme a assessoria de comunicação, a torre, que será colocada ao lado das escadarias, serve para a instalação de um elevador de acessibilidade.

O trânsito nessa região está bem complicado tanto para quem desce para o centro, quanto para quem segue sentido Parque dos Poderes.

Trecho onde a Energisa realiza os trabalhos, sentido Parque dos Poderes: