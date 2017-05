Atendimento Biopsicossocial da Guarda Municipal acontece em novo local

O setor de atendimento Biopsicossocial, que atua na área de escuta qualificada, detecção de problemas e também apoio fraterno ao efetivo da Guarda Civil Municipal, mudou o local de acolhimento para uma sala no prédio do Pronto Atendimento Pediátrico (PAPE), anexo ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

De acordo com o gestor do programa, Guilherme Gonçalves, a intenção é melhorar o atendimento, que até então acontecia no comando da Guarda. “A mudança de endereço foi muito importante para o setor, pois o novo local de atendimento está situado em área central da cidade, onde podemos atender melhor o Guarda Civil Municipal”, pontua.

Guilherme acredita que o atendimento será mais ágil a partir de agora. “Com o acolhimento no prédio do IMPCG, os guardas poderão contar com o apoio de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e de diversos profissionais da área da saúde e, com isso, poderemos encaminhar mais rapidamente o profissional que nos procura”.

O Secretario Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, destaca que o Biopsicossocial é uma ferramenta importante para a Guarda Civil Municipal.

“Estes agentes passam por diversas situações de estresse em seu dia a dia e posso citar alguns exemplos: eles passam a noite fora de casa; perdem datas importantes por estarem em serviço, e ainda se deparam com a violência urbana. Assim, o Biopsicossocial vem para ajudar estes profissionais a enfrentar esta dura realidade”, defende o titular da Sesde.

Serviço

Atendimento Biopsicossocial

Endereço: Rua Orfeu Baís, nº 77 – bairro Amambaí.

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7h30 às 11 horas e das 13 às 17h30