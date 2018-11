A partir desta quarta-feira (21) os serviços da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac/Centro) serão realizados na 2ª Delegacia de Polícia Civil (DP), que fica localizada na avenida Monte Castelo, 464, no Monte Castelo, em Campo Grande.

O motivo da mudança é que a unidade passará por obras de melhorias da infraestrutura, por meio do projeto Mãos que Constroem, que utiliza mão de obra de presos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional da Capital para revitalizar os prédios da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a Polícia Civil, devido à transferência, a Depac e a 2ª Delegacia não funcionarão das 8h às 18h nesta quarta-feira (21), para que sejam feitas as adequações necessárias. Após esse horário os serviços já serão restabelecidos.

É importante ressaltar, que as pessoas que precisarem do atendimento destas delegacias poderão procurar as demais unidades da capital, entre elas a Depac Piratininga.