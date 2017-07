Atingido por três tiros, motorista do Uber está em estado grave na Santa Casa

O motorista que conduzia o Uber onde Reynan Felipe Alves de Oliveira e Mickon Alves Marques foram executados na tarde desta quinta-feira (27) no Jardim Carioca está em estado grave na Santa Casa de Campo Grande. Identificado como sendo Nelson Miashiro Tobaru, de 38 anos, ele foi atingido por três tiros, dois deles de raspão.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Santa Casa de Campo Grande, Nelson foi atingido por três tiros: no rosto e no braço de raspão e nas costas, este último é o mais grave, pois segundo o hospital a bala está alojada. Ele está na ala vermelha do hospital e passa por avaliação médica.

O fato

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Zacarias Mourão com a Vizanto, no Jardim Carioca em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares o veículo onde os três homens estavam, um Pegeot 206, era um Uber. Uma moradora da região informou que havia acabado descer do carro e logo após o motorista foi solicitado para uma nova corrida.

Dois homens entraram no veículo e minutos depois uma caminhonete prata teria efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora e o motorista do Uber foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.