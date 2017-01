Atirador mata cinco e fere oito em tiroteio em aeroporto da Flórida

Um homem armado abriu fogo nesta sexta-feira (6) no aeroporto de Fort Lauderdale, a 50 km de Miami, na Flórida (EUA), deixando cinco mortos e oito feridos, informou o gabinete do xerife do condado de Broward, onde se situa a cidade. As informações são da Agência France-Press.

"Cinco pessoas mortas; oito feridos foram levados a um hospital da região", reportou o gabinete do prefeito do condado de Broward, em sua conta no Twitter.

Mais cedo, o gabinete do xerife havia anunciado o tiroteio no aeroporto internacional Hollywood de Fort Lauderdale, com vários mortos, e que um indivíduo estava sob custódia.

A prefeita de Fort Lauderdale, Barbara Sharief, confirmou que o atirador está sob custódia e que o motivo do ataque ainda é desconhecido.

"Era um atirador solitário e não temos evidências por enquanto de que tenha agido com ninguém mais. Ele está sob custódia e estamos investigando", disse Sharief à rede CNN. Segundo a prefeita, o aeroporto foi fechado.

O governador da Flórida, Rick Scott, disse que estava a caminho do aeroporto para receber informações sobre o ataque.

Mais cedo, imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger e outros reunidos na pista.

A Polícia informou ter emitido um alerta sobre o tiroteio às 12h55 locais (15h55 de Brasília). O aeroporto, localizado no sudeste dos Estados Unidos, serve de trânsito para turistas que embarcam em cruzeiros ou viajam para visitar países do Caribe.

"Um incidente está em curso no setor de retirada de bagagens do Terminal 2", confirmou o aeroporto no Twitter.

O ex-porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer também tuitou: "Estou no aeroporto de Ft. Lauderdale. Tiros foram disparados. Todo mundo está correndo". Em outro tuíte, ele citou a polícia para informar que havia um atirador e cinco vítimas no incidente.