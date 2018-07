“Aqui é PCC!”, gritam atiradores após matar dois homens

Na noite da terça-feira (17), atiradores mataram dois homens, na Comunidade Ouro Fino, local conhecido como "Favelinha", região da Sitioca Campo Belo, em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os suspeitos pelo duplo homicídio teriam citado o nome da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), após o crime.

Uma das vítimas, Getúlio Vargas da Silva, 37 anos foi morto com quatro tiros, três deles nas costas e um no abdômen. Já o outro rapaz, ainda não identificado, recebeu um tiro na cabeça e outros três na boca.

Testemunhas relataram aos policiais que ouviram pelo menos 12 disparos no local e as palavras “aqui é PCC!”, na fuga dos suspeitos. Ainda segundo os populares, dois homens, aparentemente em um GM Corsa Sedan branco, seriam os autores do crime.

O corpo de Getúlio foi encontrado sobre a cama. Ele teria tentado fugir e acabou atingido nas costas. No barraco onde as vítimas estavam foram apreendidos ainda nove papelotes de pasta base de cocaína e seis munições calibre 38. O caso é investigado.