Atiradores usaram arma de grosso calibre em execução na Capital

Os dois homens mortos na tarde desta quinta-feira (27) no Jardim carioca na Capital foram atingidos por disparos de armas de grosso calibre de acordo com informação policial. Várias capsulas foram encontradas pela polícia no local do crime, algumas delas era de calibre 12 e 380. As vítimas foram identificadas como Reynan Felipe Alves de Oliveira, de 22 anos, e Mickon Alves Marques.

O fato

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Zacarias Mourão com a Vizanto, no Jardim Carioca em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares o veículo onde os três homens estavam, um Pegeot 206, era um Uber. Uma moradora da região informou que havia acabado descer do carro e logo após o motorista foi solicitado para uma nova corrida.

Dois homens entraram no veículo e minutos depois uma caminhonete prata teria efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora e o motorista do Uber foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.