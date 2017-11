A 11ª edição das Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional terá a participação de mais de 900 atletas de 12 a 17 anos de todos os estados do Brasil. As disputas serão no período de 21 a 24 de novembro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (SP).

Mato Grosso do Sul participa com uma delegação de 96 integrantes entre dirigentes, técnicos, staff e atletas que disputaram as modalidades de atletismo, basquete 3×3 , bocha, futebol de sete, judô, natação e tênis de mesa. O Estado está muito bem representado, ocupando atualmente a 6ª colocação em nível nacional, na qual vários atletas vem se destacando e revelando novos valores.

Além da visibilidade e da possibilidade de entrada no esporte de rendimento, as Paralimpíadas Escolares asseguram aos três primeiros lugares de cada gênero e classe das modalidades individuais o direito de receber o Bolsa Atleta nível escolar.

A Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) disponibilizou uniformes e três ônibus para a viagem da delegação do Estado.