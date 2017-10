Atletas de MS voltam do PR com 4 medalhas de ouro na bagagem

Quatro atletas de Mato Grosso do Sul, participaram do XXII Brazil Open de Taekwondo em Londrina (PR) no último fim de semana. Três destes atletas competiram na luta, e um deles apenas no poomsae.

Todos garantiram medalhas para as suas equipes, conquistando as seguintes colocações: Roberto Elias da Associação Faixa Preta de Campo Grande, garantiu a medalha de ouro em sua categoria de luta, master 5 masculino acima de 80 kg.

Já os atletas da Associação Brandão, também da Capital, garantiram três medalhas de ouro, sendo Vinícius Ramires campeão na luta na categoria juvenil até 58 kg, Jefferson Castro campeão na luta na categoria juvenil até 72 kg e Júlio Ramires campeão no poomsae. Todos acompanhados pelo técnico Tiago Brandão.