Deputados eleitos no último pleito começam a chegar à avenida Afonso Pena, juntando-se aos apoiadores e simpatizantes pró-Jair Bolsonaro. O “QG do Bolsonaro” promove, desde o início da manhã, adesivagem de carros que circulam pela avenida e se preparam para o ato de apoio ao presidenciável do PSL, marcado para às 15 horas. A concentração acontecerá em frente a cidade do Natal.

Movimento nacional

Manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PSL) sairão às ruas neste domingo (21), em Campo Grande e em outras 200 cidades brasileiras. Na capital sul-mato-grossense, o ato é organizado pelo “QG Voluntários do Bolsonaro” e terá início às 15 horas, nos altos da avenida Afonso Pena, nas imediações da Cidade do Natal.

Segundo organizadores, o tipo da manifestação vai depender do tempo, se o sol prevalecer haverá uma caminhada – saindo da Cidade do Natal até a frente do Ministério Público –, porém, se o tempo fechar poderá acontecer uma carreata.