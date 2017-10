Ato simbólico representa a união contra o câncer de mama

Ato público em alusão ao Outubro Rosa – mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama – reuniu centenas de pessoas na manhã deste sábado (21) na Praça Ary Coelho, centro de Campo Grande. A ação intersetorial, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, foi marcada por um gesto simbólico em torno do chafariz representando a união contra o câncer co objetivo de chamar a atenção para a importância da prevenção.

À frente da organização do evento, a subsecretária de Políticas para Mulheres Carla Stephanini, destaca a importância das parcerias, não apenas intersetoriais, mas também da iniciativa privada, para promover ações que levem à população e principalmente as mulheres de que o câncer, se combatido desde o início, a possibilidade de cura é muito maior.

“Hoje, grande parte da população já é consciente de que a prevenção e o autocuidado são extremamente importantes para o controle e combate da doença. No entanto, os números cada vez mais crescentes mostrar que é preciso reforçar essa luta e despertar nas mulheres essa preocupação”, ponderou.

O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, reforçou a necessidade da prevenção e autocuidado, principalmente em mulheres com idade acima de 65 anos, que são as mais acometidas pela doença, conforme dados da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (Cevital), órgão ligado a Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“40% das mortes provocadas pelo câncer de mama e de útero no ano passado (2016) foram em mulher com mais de 65 anos. Isso só reforça a tese de que os cuidados devem ser permanentes. Cientificamente é comprovado de que se o câncer for diagnosticado precocemente as chances de cura chegam a 90%. Portanto, é preciso que todos tenham essa consciência, desta forma podemos evitar o pior”, ponderou.

O evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur); Fundação Municipal de Esportes (Funesp); Secretaria Municipal de Saúde/Sesau, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher/CMDM e Conselho Municipal de Saúde Instituto Avon; Escola Fênix de Cabeleireiro; Hospital do Câncer de Barretos, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

Além das orientações sobre a doença, foram oferecidos à população serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e também corte de cabelo, através da parceria com a Escola de Cabeleireiro Fênix, que também estava fazendo a coleta para posterior confecção de perucas para doação a mulheres que fazem o tratamento contra o câncer.

O evento teve ainda a apresentação da Banda Municipal executando músicas que se destacaram na interpretação de mulheres e aula de Zumba oferecida por profissionais da Fundação Municipal Esportes (Funesp), além de distribuição de informativos pelo Instituto Avon.

Números

Somente no primeiro semestre deste ano (2017), foram registrados 37 óbitos por câncer de mama e 19 do colo do útero, totalizando 56 casos. Durante todo o ano anterior (2016), 111 mulheres faleceram, sendo 86 por câncer de mama e 25 por colo de útero.

A maior incidência de óbitos por câncer de mama está na faixa etária de mulheres com mais de 65 anos (31 casos), o que representa cerca de 40% do total de mortes, seguido de 45 a 55 anos (22 casos); 55 a 64 (19 casos); 25 a 44 (10 casos); 25 a 34 (4 casos), totalizando 86 mortes.

Já por câncer de colo de útero a incidência é entre as mulheres de 45 e 55 anos (8), acompanhada por 35 a 44 anos (7), considerando os dados de 2016.

Importância do diagnóstico

O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, pois 95% dos casos têm cura, e é a principal medida para a redução da mortalidade. Ainda segundo o Inca, em Campo Grande, no ano passado, das mulheres que realizaram mamografia de rastreamento, 16% foram diagnosticadas com câncer de mama, com ocorrência de 53 óbitos pela doença.

Serviço

As 67 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Município oferecem serviços de prevenção e promoção à saúde integral da mulher, com agendamento de consultas médicas e de enfermagem, coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero, exame clínico de mamas e solicitação de mamografia para mulheres acima de 40 anos, além de encaminhamentos aos serviços de referência para confirmação do diagnóstico e tratamento.

Durante todo o mês de outubro as unidades realizam diversas atividades, sensibilizando a comunidade em relação aos cuidados e a prevenção do câncer de mama. Estas atividades incluem, rodas de conversa, realização de exames em horários alternativos, atividade física direcionada e momentos de descontração com ênfase no cuidado e no autoexame.