Com várias reclamações em relação aos serviços prestados a empresa de transporte de passageiro, São Luiz, foi parar no Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor). Em uma reunião, que aconteceu na ultima quarta-feira (1), com o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, juntamente com representantes da empresa, foi cobrada uma posição e resolução dos problemas.

A reunião foi marcada por Salomão com o objetivo em obter esclarecimentos sobre as reclamações quanto aos atrasos e quebras dos veículos nas rodovias. Costa Rica - a 335 km de Campo Grande, é uma das cidades que enfrenta problemas ligados a precariedade dos serviços no transporte rodoviário de passageiro. As reclamações dos consumidores dessa região são a falta de manutenção nos veículos, ausência de ar condicionado e atrasos nas linhas, além da precariedade dos banheiros da frota da empresa.

O técnico em Regulação da ANTT, Alekhine Reis, reforçou que o índice de reclamação é altíssimo. “Atrasos, pneus e outros itens de segurança e quebras são os principais problemas”, enfatizou.

Esclarecimentos

O gerente comercial da Viação São Luiz, Denilson Carlos Dias, alegou que a São Luiz reconhece as falhas e tem feito investimentos na aquisição de peças, pneus e de novos motores para a frota, alem de ampliação da garagem em Campo Grande. O diretor financeiro, Bruno Possari, acrescentou que a empresa começou a desenvolver um projeto para fixação de carros e motoristas nas linhas, para evitar que os ônibus passem por manutenção em várias localidades diferentes.

O superintendente Marcelo Salomão afirmou a importância de a empresa apresentar os planos de melhoria com relação aos problemas na linha e solicitou mais esclarecimentos. Como deliberação da reunião, a empresa afirmou que pretende deixar uma borracharia autorizada em Costa Rica para manutenção dos pneus e que aperfeiçoará a comunicação com o Procon local para a solução dos problemas. Foi agendada nova reunião no dia 5 de dezembro, às 10 horas, na sede do Procon.