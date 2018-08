O membro da equipe da Stock Car Light, que foi atropelado no ultimo domingo (19), no Autódromo Internacional de Campo Grande, permanece internado na Santa Casa da capital.

De acordo com a assessoria de imprensa, Juarez dos Santos Ferreira, 62 anos, não está mais em coma induzido e respira sem a ajuda de aparelhos.

Juarez passou por cirurgia craniana para retirada de um edema cerebral, no domingo após o acidente. A previsão é que ele vá para a enfermaria do hospital nesta sexta-feira (24), caso seu quadro melhore.

Relembre o caso

No último domingo, um acidente nos boxes do Autódromo Internacional de Campo Grande, após uma batida envolvendo os pilotos Erick Mayrink, da Ligth Team e Gabriel Lusquiños, da Motor Tec Competições, durante a realização da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Light (prova que de acesso à Stock Car), deixou três pessoas feridas.

Juarez foi a vítima mais grave – foi submetido a uma cirurgia para retirada de um edema cerebral –, e permanece internado na Santa Casa. Já os outros dois feridos, Maurício Massotti e Paulo Pegoraro, foram atendidos e voltaram para o Rio Grande do Sul, para receberam atendimento médico na cidade onde residem.