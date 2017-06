Audiência com oração será investigada pelo CNMP

Após pais de filhos que estudam em escolas municipais de Dourados, localizado a 228 km de Campo Grande, receberem em casa no último dia 25 uma convocação da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude e durante o evento o Procurador da Justiça, Sérgio Fernando Harfouche realizar orações a CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) pretende investigar o caso .

A audiência foi realizada no Douradão e aqueles que não fossem ao local da audiência, poderia pagar uma multa de três até 20 salários mínimos.

Conforme o procurador, a convocação, atendia ao artigo 129 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual trata dos deveres inerentes ao poder família. O evento discutiria o assunto sobre a evasão escolar. E ao longo do evento, o que era para ser uma audiência se tornou um culto ecumênico, segundo os presentes. Sérgio é pastor e até ideologia de gênero foi discutida no audiência. Outro encontro está previsto para acontecer na sexta-feira (9) da outra semana.

Agora o culto ou a audiência realizada por Sérgio Harfouche será investigada pela CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). Segundo informações quem pediu a investigação foi a Corregedoria do Conselho sob o número 441/2017-49 e corre sob sigilo.

O Corregedor, Portela Rego, não quis se manifestar sobre o processo.