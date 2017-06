Audiência debate defesa dos bancos públicos

Para debater os impactos da privatização de instituições públicas, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, a Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira (20),a audiência pública 'Em defesa dos bancos públicos'.

A discussão foi proposta pelo deputado João Grandão (PT), em parceria com o deputado federal Zeca do PT, o Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, Sindicato dos Bancários de Dourados e Região, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito Centro Norte.

O deputado João Grandão destaca o papel dos bancos públicos como indutores de desenvolvimento e políticas sociais e ainda, fala da sua importância para a agricultura familiar. “Não podemos permitir esse retrocesso, pois atualmente os bancos públicos facilitam o acesso a uma série de políticas públicas e linhas de crédito e de financiamento aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, serviços estes que levam a inclusão e o desenvolvimento ao campo”, afirma o parlamentar, se referindo ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e o Fundo Constitucional Centro-Oeste (FCO) para pequenos e médios produtores.

“Não é só uma discussão dos trabalhadores. Queremos conscientizar a sociedade e as organizações envolvidas para a defesa dos bancos públicos. Esperamos a adesão da classe política sul-mato-grossense para que faça a defesa e trabalhe em prol da sociedade”, ressalta o presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região, Edvaldo Barros.