Audiência na Assembleia Legislativa discute Previdência

Na terça-feira (28), às 14h, no Plenário Júlio Maia, por proposição do 2º secretário Amarildo Cruz (PT), em parceria com a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), o Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado (Sindifiscal/MS), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) e a Frente Brasil Popular, acontecerá a audiência pública “Impactos da Reforma do Sistema Previdenciário Brasileiro”.

"Esse é um assunto que interessa a todos os trabalhadores do nosso País, seja da iniciativa privada, da área rural, autônomos ou do serviço público. A reforma que o governo pretende implantar é um retrocesso e, se aprovada, irá penalizar especialmente a população mais humilde", explicou o parlamentar.

No último dia 21, o presidente Michel Temer anunciou que a reforma da Previdência atingirá os servidores federais e trabalhadores do setor privado. As mudanças nas esferas estaduais e municipais ficarão sob a responsabilidade dos governos locais.