Audiência do segundo caso do “serial killer” é adiada

A audiência sobre o segundo caso de Luiz Alves Martins Filho, mais conhecido por "Nando", foi adiada em Campo Grande. O julgamento estava previsto para ocorrer na última quarta-feira (4), contudo, devido ao falecimento do desembargador Romero Lopes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), decretou luto e todas as agendas do dia foram canceladas.

O julgamento estava marcado para iniciar às 13h, na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande e seria sobre outros dois homicídios que aconteceram no bairro Danúbio Azul.

A primeira audiência seria para apura a morte de Flávio Soares Correia e no qual seis testemunhas de acusação iriam ser ouvidas. Na segunda audiência, marcada para as 14h30, deviam ser ouvidas outras quatro testemunhas de acusação para elucidar a morte de Daniel Gomes de Souza Carvalho.

Com a suspensão do julgamento uma nova data deve ser marcada, contudo, o juiz titular da 2º Vara do Tribunal do Júri, Aluizio Pereira dos Santos, entrou de férias, portanto as próximas audiências seguem sem datas definidas.