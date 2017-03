Audiência inicia debate para regulamentar transporte individual

Em audiência pública que lotou o Plenário da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (23), o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) participou do debate para regulamentar o serviço do Uber na Capital e por resolver problemas dos taxistas e mototaxistas.

A Câmara Municipal de Campo Grande irá elaborar um relatório com base nas sugestões apresentadas por representantes dos mais diversos segmentos que será enviado ao prefeito para propor regras para regular o serviço de transporte individual de passageiros.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha, considerou a audiência positiva. “A partir desta audiência vamos encaminhar o relatório para a comissão dos transportes. Esta foi uma reunião que todos puderam se manifestar. Todas as sugestões foram registradas para formarmos uma opinião e encontrar uma solução justa para todos”.

Marquinhos comparou seu papel ao de um arbitro. “Consegui trazer as equipes a campo. Ouvi o debate. Vou reunir três membros da prefeitura, representantes dos taxistas, mototaxistas, dos auxiliares, três vereadores, OAB, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Superintendência do Trabalho e motoristas de aplicativo no meu gabinete e começar a redigir regras”, declarou o prefeito.

A discussão pública sobre o tema está prevista no decreto que suspendeu a regulamentação da atividade do aplicativo Uber publicado no Diário Oficial de Campo Grande de 7 de março de 2017.

Para o prefeito, o decreto editado foi um ato de ‘ousadia e coragem’. “Se não fosse o decreto, não estaríamos aqui reunidos. Não conseguia reunir os presidentes das associações, e minha última alternativa foi exarar um decreto, pois sabia que, logo após, muitos iriam aparecer e iríamos suspender esse decreto, nos organizar, dialogar e formatar aquilo que for de melhor para todos nós”, disse.

Marquinhos ainda garantiu que nenhuma regra será imposta ‘goela abaixo’ da população. “A audiência de hoje é o pontapé inicial para nos organizarmos e formatarmos o decreto mais completo que existe e que vai existir em nosso país. Pela primeira vez, todos os envolvidos são chamados e serão ouvidos. Nenhuma regra vai ser imposta goela abaixo. Vamos encontrar a melhor redação para a mobilidade urbana e para a população de Campo grande”, finalizou o prefeito.

O representante dos auxiliares de táxi, Edinaldo Ribeiro de Lima, solicitou a liberação de cerca de 400 novos alvarás de táxi para os auxiliares. “Esses alvarás são de direito de nós trabalhadores. Quero que o prefeito veja o nosso lado. O auxiliar trabalha 24 horas e não consegue o sustento de suas famílias. Pensem bem, senhores vereadores e prefeito, na quantidade de alvarás que estamos pedindo. Nós só queremos nosso direito de trabalhar”, frisou.

Após ouvir vários depoimentos, o prefeito julgou pelo menos quatro pontos de extrema importância. “O que muitos pediram e será contemplado: flexibilização das tarifas impostas aos taxis. O aumento e liberação de alvarás para taxi e mototaxi. A regulamentação imediata dos motoristas de aplicativos de carona remunerados. E a revisão dos decretos da lei do taxi, que é de 1992.”, pontuou. O prefeito acredita que conseguirá resolver a questão antes dos 180 dias definido como limite.