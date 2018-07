Audiência para discutir furtos de fiação elétrica é proposta na capital

O vereador Otávio Trad (PTB), propôs uma audiência pública para discutir mecanismos de combate ao furto de fiação elétrica em Campo Grande. O parlamentar, que é membro da Comissão Permanente de Segurança Pública sugere o debate da questão para que medidas para inibir o ato sejam adotadas na capital.

“Em um momento como esse de dificuldade financeira, infelizmente, nos deparamos com esses furtos que prejudica muitas pessoas. E essa situação é grave, porque além de prejudicar as pessoas em particular, o furto de fios de cobre e cabos de energia, inclusive de semáforos, prejudica o município”, disse Trad.

“Sugiro a realização de uma audiência pública para discutir esse assunto com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar e a Polícia Civil para verificarmos a possibilidade de organizar uma operação específica nesse sentido”, pontuou o vereador.

No último domingo (9), três quilômetros de fios de cobre foram furtados na avenida Ernesto Geisel entre a avenida Manoel da Costa Lima e a rua Ezequiel Ferreira Lima. Esse não foi o primeiro caso de furtos de fiação elétrica em Campo Grande.

Furtos semelhantes já foram registrados na avenida Eduardo Elias Zahran, Fernando Corrêa da Costa e Lúdio Martins Coelho.