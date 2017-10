Audiência Publica vai discutir sobre a presença das Capivaras na Capital

A audiência acontecera no dia 08 de novembro de 2017, às 09h

As comissões permanentes de meio ambiente e de defesa, bem-estar e direito dos animais da Câmara Municipal de Campo Grande, publicaram no diário oficial da Capital dessa sexta-feira (20) um edital de convocação para a realização de audiência pública para tratar sobre a presença das Capivaras no perímetro urbano da Capital.

Os interessados em participar da audiência, será realizada no dia 08 de novembro de 2017, às 09h, no Plenário Edroim Reverdito do Poder Legislativo, na Avenida Ricardo Brandão n. 1.600, Jatiúka Parque.

Será discutido sobre os aspectos epidemiológicos relacionados à presença de Capivaras na área urbana de Campo Grande.

A Comissão Permanente de Meio Ambiente é composta pelos Vereadores Gilmar da Cruz, Eduardo Romero, Dr. Lívio, Delegado Wellington e Veterinário Francisco.

A Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais é composta pelos Vereadores Veterinário Francisco, Lucas de Lima, André Salineiro, Eduardo Romero e Ayrton Araújo.