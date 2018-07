A audiência sobre o caso do assassinato da musicista Mayara Amaral acontece na tarde desta segunda-feira (2), em Campo Grande. O julgamento estava marcado para iniciar às 14h, na Segunda Vara do Tribunal do Júri da capital.

Em tese, o acusado, Luiz Alberto Barros, cometeu crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso material com crimes de furto e ocultação de cadáver.

O caso, segundo a denúncia, entre os dias 24 e 25 de julho de 2017, em um motel da capital, o acusado teria subtraído um veículo Gol ano/modelo 1992, um notebook, um telefone celular, um violão, uma guitarra e um amplificador, avaliados em R$ 17.300,00, mediante violência exercida com emprego de golpes de martelo, que resultaram na morte da vítima.

Luiz Alberto e a Mayara mantinham um relacionamento amoroso que passava por um momento conturbado. No dia 16 do mesmo mês, a vítima teria escrito uma carta de despedida ao acusado, informando o término do relacionamento e os motivos de tal atitude.

Contudo, no dia 24, a vítima foi até a residência do acusado, conduzindo seu veículo, e ambos foram até o motel, onde pernoitaram. Segundo a denúncia, durante a pernoite, o casal teria discutido e Luiz Alberto teria desferido golpes de martelo na cabeça de Mayara, causando sua morte.

Após perceber que a vítima estava morta, Luiz Alberto resolveu ocultar o cadáver e roubar seus bens. No outro dia, de posse do veículo da vítima, ele teria ido até uma região rural da cidade, dispensado o corpo e ateado fogo.

Conforme o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, depois de se desfazer do corpo, Luiz Alberto resolveu vender o veículo de Mayara para um comprador identificado apenas como A.S.P.