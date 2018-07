Audiências apuram mais duas mortes realizadas por 'serial killer' Nando

Nando é acusado, com o auxílio de outras pessoas, de executar uma série de assassinato

Nesta quarta-feira (4), serão realizadas duas audiências, na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sobre homicídios que teriam sido cometidos pelo serial killer, Luiz Alves Martins Filho de 51 anos, conhecido como "Nando".

Nando é acusado, com o auxílio de outras pessoas, de executar uma série de assassinatos decorrentes de "julgamentos", alegando que as vítimas eram usuárias de drogas e realizavam furtos na região do bairro Danúbio Azul.

A primeira audiência que acontecerá às 13h30, apura a morte de Flavio Soares Correia e serão ouvidas seis testemunhas de acusação. Nesta situação, "Nando" teria agido em conjunto com Jean Marlon Dias Domingues de 21 anos. Os dois foram submetidos a júri popular na semana passada e condenados pelo assassinato de um rapaz conhecido como "Café".

Na segunda audiência, marcada para as 14h30, devem ser ouvidas outras quatro testemunhas de acusação para desvendar a morte de Daniel Gomes de Souza Carvalho. Neste caso, "Nando" responde ao processo juntamento com Claudinei Augusto Orneles Fernandes de 25 anos.