Audiências de custódias serão realizadas neste fim de semana

Em razão do expediente da próxima segunda-feira (2), iniciar a partir das 14h por conta do jogo da seleção brasileira no período matutino, audiências de custódias serão realizada no domingo (1), no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do tribunal nesta sexta-feira (29).

As audiências de custódia são para as pessoas que foram presas em flagrante cometendo crimes na capital e ocorrerão às 14 h, no térreo do prédio do Fórum.

A iniciativa de realizar as audiências no domingo partiu do juiz plantonista, José Carlos de Paula Coelho e Souza, e teve a concordância do Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil.

Habitualmente, as audiências de custódia relacionadas a práticas delitivas ocorridas de sexta-feira a domingo, são realizadas nas manhãs de segunda-feira. Todavia, devido ao horário especial de funcionamento do Fórum, o expediente no Foro Judicial será apenas no período vespertino, das 14 às 19 horas.