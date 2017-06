Áudio: ex-marido mata mulher e manda áudio para amigo confessando o crime

Hevelyn de Abreu Xavier, 24 anos, foi encontrada morta na tarde de domingo (25), em Três Lagoas, logo após o ex marido Allan Cézar Santos, 33 anos mandar um áudio para um amigo confessando o crime.

No áudio enviado por Allan Cézar, ele diz que durante uma discussão matou a ex-esposa. Ele ainda diz, no áudio, que Hevelyn estaria com outro relacionamento e por isso ele brigou com ela e acabou matando a vítima. "Ela estava ficando comigo e com outro lá, eu não aguentei. Agora é tarde, já está feito, ela está morta lá", diz o suspeito no áudio.

Uma equipe da polícia foi acionada logo o envio do áudio e os militares encontraram o corpo da vítima em um dos quartos da casa. Segundo a equipe médica do Samu, o corpo já estava entrando em estado de decomposição, o que indica que o crime possa ter ocorrido há mais de 24h. Ela pode ter sido morta por estrangulamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de Três Lagoas. Allan está sendo procurado pela polícia.

Ouça o áudio: