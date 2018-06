Auditor do MTE-MS é nomeado diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho

O auditor chefe da Fiscalização do Ministério do Trabalho Estadual (MTE- MS), Kleber Pereira de Araújo e Silva, foi nomeado nesta segunda-feira (21), pelo ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, órgão da Secretaria de Inspeção do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho a nível nacional.

O departamento é responsável pela fiscalização dos atributos de segurança e saúde do trabalho em todo o país, elaborando as regulamentadoras da segurança do trabalho e exigências dos Equipamentos de Segurança Individual (EPI), na qual Kleber será a autoridade máxima.

Em entrevista concedida ao JD1 notícias, Kleber disse estar muito feliz com a nomeação e com a oportunidade, do reconhecimento de representar Mato Grosso do Sul nesta importante função. Afirmou ainda, que sua nomeação facilitará o diálogo entre o órgão aqui no estado e o Ministério do Trabalho no âmbito nacional.

Kleber irá tomar posse na próxima terça-feira (26), em Brasília.