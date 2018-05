Aumenta número de alunos em cursos de Florestinha do interior

O projeto Florestinha de Campo Grande possui um cronograma de atender, pelo menos, a um município por mês do interior levando Educação Ambiental nas escolas. Durante o ano letivo de 2017 foram atendidos 40.712 alunos de 102 escolas públicas e privadas em 16 municípios do Estado.

Dentre a programação, dois municípios do Pantanal, Corumbá e Ladário foram atendidos até que se executem os trabalhos em todas as escolas de ambas as cidades. Nesta semana (21 a 25.5) as crianças e adolescentes do Florestinha da Capital estiveram nos dois municípios em sete escolas.

Com o encerrando os trabalhos nesta sexta-feira (25.5) foram atendidos 2.328 alunos sendo: 110 na EM Luiz Feitosa Rodrigues; 980 na EM Fernando de Barros e Creche Maria Candelária; 235 na EM Tilma Fernandes e Cemei Parteira Volódia Serra; e 110 na EM Rachid Bardauil, todas em Corumbá; além de 893 da EE 2 de Setembro em Ladário.

A vantagem do trabalho é que ele todo é realizado em metodologia lúdica e, além disso, são entregues folhetos patrocinados pela empresa MS-GÁS, que é parceira no Projeto, sobre os temas discutidos aos professores, em quantidades dos alunos participantes, para que eles continuem a discussão dos temas, de forma que os estudantes entendam que o ambiente é um sistema complexo, de onde saem todas as riquezas e serviços que servem e mantêm viva à humanidade. Ou seja, trata-se de uma metodologia, em que a Educação Ambiental não-formal incentiva a formal, que será desenvolvida no dia a dia pelos professores.