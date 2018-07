Aumento da tarifa dos parquímetros de Campo Grande passa a valer nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (3), o valor da cobrança dos parquímetros, administrados pela Flexpark, passará a ser de R$ 2,40, por hora, em Campo Grande. O aumento foi divulgado nesta segunda-feira (2), pela concessionária após uma decisão judicial autorizar a nova cobrança. Atualmente, o serviço público de estacionamento rotativo é de R$ 2.

De acordo com o advogado da concessionária, Douglas Oliveira, a Flexpark informa que, em razão de decisão que tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o reajuste da tarifa ocorrerá amanhã.

“Nos termos da decisão judicial, que determinou a alteração do valor da tarifa para R$ 2,40, a concessionária começará a cumprir a decisão no próximo dia 3 de julho”, afirmou.

Conforme ele, a Flexpark contesta na Justiça o descumprimento do contrato de concessão pelo Poder Público, que não procedeu desde o início do contrato, os reajustes que deveria, em relação à tarifa cobrada pela utilização do estacionamento rotativo na região central da capital.

Por sua vez, a assessoria de imprensa da prefeitura municipal de Campo Grande informou que o Executivo cumprirá a decisão judicial, porém, a Procuradoria Geral do Município (PGM) vai tomar as medidas judiciais para reverter à situação.

“A demanda deverá ser encaminhada à PGM”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura ao JD1 Notícias.