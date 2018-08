Um inquérito civil foi instaurado pela 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande para apurar um eventual aumento indevido da conta de água/esgoto, estabelecido pela empresa Águas Guariroba S/A aos consumidores.

De acordo com a assessoria do Ministério Público (MP), nos autos há necessidade de apurar eventual irregularidade nos valores de conta de água/esgoto cobrados pela empresa, em razão do aumento abusivo e em desacordo com a média de consumo dos consumidores.

Em resposta a um ofício encaminhado ao Procon-MS, este informou que em 2018, a empresa Águas Guariroba S/A soma 276 reclamações formais, sendo a ocorrência mais comum é a cobrança indevida/abusiva, totalizando de 196 registros.

Foi determinado o encaminhamento de ofícios a Águas Guariroba S/A, pela portaria de instauração, solicitando o histórico médio de consumo e valores pagos dos últimos dois anos dos consumidores denunciantes e também ao Procon-MS, requerendo o encaminhamento das fichas de atendimentos das 30 reclamações mais recentes referentes a cobrança indevida/abusiva.

A 25ª Promotoria de Justiça informou por fim, que o consumidor que tiver um aumento abusivo da sua conta de água/esgoto, em desacordo com a média de consumo e sem qualquer explicação pela empresa, pode procurar a Promotoria de Justiça a fim de subsidiar os trabalhos dentro do inquérito civil para constatação do dano coletivo.