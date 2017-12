Com 24 anos de existência e em novo endereço, a Auto Rodas nunca perdeu sua essência e prioriza o atendimento rápido, eficiente e o respeito aos seus dez mil clientes ativos. O novo espaço onde a empresa atende agora fica na Avenida Ceará no número 71 próximo, a Uniderp. Conforme os seus dirigentes a loja é um ambiente familiar e por isso está há muito tempo no mercado sem perder o seu espaço no seguimento.

Hélio Lemes, 47 anos, há 30 no ramo de rodas, que antes era funcionário do seu atual sócio, Júnior Mellendes, disse que o sucesso vem depois de muita dedicação e trabalho.

“Conheço o Júnior, há 26 anos, fui funcionário dele em outra empresa do mesmo seguimento, onde ele também tinha uma sociedade. Há 24 anos me tornei um empresário, quando o Júnior resolveu abrir outra empresa, e isso com muita dedicação, determinação e muito trabalho”, lembrou.

“Somos amigos e sócios, e isso parece um casamento e quase todos os dias nós brigamos, mas isso é só dentro da empresa lá fora não temos problema algum, nunca pensei em um divórcio”, brincou.

De acordo com Hélio a Auto Rodas atende todos os tipos de carros, exceto a linha pesada como caminhões. O seguimento de motos e quadriciclos também faz parte da especialidade da empresa.

Os preços das rodas variam de acordo com o tamanho e o tipo da roda, mas os valores variam do mais barato que é de R$ 1,2 mil ao mais caro que pode chegar a R$ 12 mil. O material das rodas disponíveis é de ferro e liga de alumínio.

“Atualmente o material empregado é mais leve, com 5 kg, antigamente o material era pesado chegando a 15 kg. Antes as rodas não amassavam apenas, quando em uma ‘pancada’ elas se quebravam toda, em um possível incêndio elas eram queimadas, mas hoje isso mudou”, destacou Hélio.

A loja tem muitas facilidades aos seus clientes como facilidade no pagamento em parcelas fixas sem juros ou em várias prestações com juros. A loja também aceita todos cartões de crédito e débito.

Outra facilidade é o sistema leva e trás, aonde o cliente vai à loja deixa seu carro, e a Auto Rodas leva o freguês de volta para onde ele quiser. A empresa também pode entregar o carro do cliente em qualquer lugar, além de cobrar no local, enfim várias alternativas para um bom atendimento.

Mudança

Com a clientela crescendo, a filha do Júnior um dos donos, Fernanda Mellendes, 30 anos, há três na Auto Rodas, viu a necessidade de mudar. O espaço onde antes era feito o atendimento não suportava mais tanta demanda. Ela também queria que o nome da empresa ficasse ainda mais conhecido no mercado, fazer marca crescer na Capital.

“Nossa sede anterior era bem pequena, trabalha o Júnior e a Renata, que são meus, pais e o Hélio, sócio do meu pai, uma empresa bem familiar. E quando eu entrei para trabalhar no negócio da família dei a ideia de mudar de ambiente, para expandir mais”, explicou.

“Para transformar a Auto Rodas e ampliar o negócio contratamos empresas de consultoria para nos ajudar, participamos de projetos no Sebrae e através disso analisamos o que poderia ser mudado para crescer”, acrescentou

Hoje o novo espaço conta com o show room onde é feito o primeiro contato com o cliente, as salas do administrativo, a parte da oficina. E para a comodidade do consumidor a Auto Rodas conta com um espaço especial, com televisão, bem climatizada, café, sofá e várias tomadas para carregar as baterias de celulares.

E dentro desse espaço especial ao cliente, ele pode acompanhar os trabalhos dos mecânicos. Tudo isso faz parte da boa estratégia de vendas da empresa que é líder no mercado.

Atendimento

A empresa possui 30 funcionários, atende uma média de 30 pessoas dia, e segundo pesquisas, a Auto Rodas possui dez mil cliente ativos. Os amantes de rodas que têm o interesse em conhecer o local podem entrar em contato pelo telefone (67) 3326 3459. O horário de atendimento é de segunda a sexta e inicia ás 7h30 e vai até às 17h30, no sábado até 12h.

A gerente financeiro, Fernanda, comprou a ideia de mudar e inovar a empresa