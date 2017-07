Autores da morte de Silveira são velhos conhecidos da polícia

O filho do caseiro tem passagens de quando ainda tinha 12 anos

Autores do assassinato do ex-vereador Cristóvão Silveira e de sua esposa Fátima Silveira, são tem diversas passagens pela polícia.

Rivelino Mangelo, 45 anos, o caseiro, já tinha seis passagem, três por lesão corporal, uma por violência doméstica e duas por furto.

O filho de Rivelino, Rogério Nunes Mangelo, 19 anos, tem quatro passagens. Os registros são de quando ele ainda era adolescente. Os primeiros dois registros são de 2010 por furto, um por vias de fatos em 2012 e o último antes do assassinato do ex-vereador, Por lesão corporal dolosa, registrado no ano passado.

O outro filho do caseiro Alberto Nunes Mangelo, 20 anos, não tinha nenhuma passagem até o crime.

Os três estão presos na sede do Garras na Capital.

Assassinato

O ex-vereador Cristóvão Silveira e sua esposa Fátima Silveira, foram assassinados em uma propriedade de Silveira na região do "Aguão", zona rural da Capital, após serem roubados.

O crime teve participação do caseiro.