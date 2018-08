A polícia identificou os autores do assassinato de Rosnei Camargo, 41 anos, que foi encontrado boiando no rio Taquari, em Coxim, na manhã da última quarta-feira (22). Agnaldo Pereira de Souza, 33 anos, mais conhecido como “Agnaldinho” e “Paraná” foram os nomes divulgados pela polícia.

De acordo com informações do Edição MS, o delegado Felipe de Oliveira Paiva contou na tarde desta sexta-feira (24) ao site local, que os envolvidos moravam na rua, perto da ponte e o crime aconteceu após um desentendimento sobre a divisão de um dinheiro eles receberam para carpir um lote.

Conforme o delegado, os autores ingeriam muita bebida alcoólica. “Paraná”, que se encontra foragido, foi quem desferiu o primeiro golpe de machado na cabeça de Rosnei.

Duas testemunhas contaram que a vítima não estava mais discutindo e já estava na beira do rio no momento do crime e foi pego de surpresa pelo autor, sem direito a reação.

Segundo as testemunhas, após "Paraná" desferir o primeiro golpe, Agnaldo desferiu outra machadada na vítima, porém não há informações sobre como o corpo parou dentro do rio, se foi jogado ou caiu.

Agnaldo negou que tenha envolvimento no crime. Ele contou que viu o crime, porém não se envolveu.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Agnaldo e "Paraná". Como Agnaldo não foi pego em flagrante delito o mesmo foi indiciado, porém, acabou ouvido e liberado. "Paraná" está sendo procurado.

Rosnei Camargo que é morador de rua ainda não teve seu corpo reclamado pela família, podendo assim, dentro de alguns dias ser enterrado como indigente.