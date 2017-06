Autores de roubos que vendiam produtos na OLX são presos na capital

Policiais da DERF (Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) identificaram Antonio Mota Junior, conhecido como Fuçado e Augusto César Carneiro, apelidado de Carneiro como sendo os autores de cerca de oito roubos praticados em Campo Grande, em menos de 45 dias.

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, Fuçado e Carneiro fugiram do Sistema Prisional em março deste ano, onde cumpriam pena no regime semi-aberto. Após a evasão, os dois resolveram praticar roubos pela cidade e juntos, em menos de 45 dias, cometeram oito roubos.

A maioria dos crimes foi feita em residências com a presença dos moradores, sendo que os autores agiam com violência, fazendo com que as vítimas deitassem no chão, as mantendo presas num cômodo da casa. Ambos estavam armados, sendo que Fuçado portava um revólver argentino, calibre .22, de 10 tiros e Carneiro usava um facão de cortar cana, com lâmina de aproximadamente 1 metro.

A maior parte dos roubos aconteceu no Centro, Monte Castelo e Vilas Boas. Os autores roubavam jóias e eletrodomésticos. Segundo o delegado, as jóias foram vendidas por preços irrisórios à receptadores ainda não identificados e os eletrodomésticos foram comercializados no site de compra OLX.

O primeiro a ser preso foi Antonio Mota Junior, vulgo Fuçado, preso em flagrante numa ação conjunta da DERF com O SIG DEPAC, já Carneiro foi preso no dia 26, às 17h30 e reagiu a prisão primeiro pulando muros e fugindo pelas ruas e residências do Bairro Nova Lima, depois entrando em luta corporal com os agentes querendo evitar ser algemado.

Após a prisão de Fuçado, Carneiro ainda cometeu um nono roubo com novos comparsas e possui condenação até 2026. Ambos possuem passagens pela polícia, sendo que Fuçado foi preso em 2012, possui quatro prisões por furto, três por tráfico de drogas e uma por dano, tendo sido condenado a 5 anos e 1 mês de prisão. Já Carneiro possui registros anteriores a 2008, não consignados no SIGO e depois desta data foi preso por porte ilegal de arma, violação de domicilio e furto qualificado.