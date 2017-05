Depois de esfaquear e jogar corpo na rua, autores são presos

Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, prenderam na manhã de domingo, por volta das 10h, os autores do violento homicídio, onde João Fernandes da Silva, 32, foi morto a facadas e encontrados por populares no bairro Jardim Ivone em Ponta Porã.

Segundo o site Porãnews, os agentes do SIG conseguiram chegar até os autores, após colherem diversas informações. Os autores disseram aos agentes que mataram João, por que a vítima teria tentado assaltar o "Bar do Último Gole", que fica próximo ao local do homicídio. Segundo informações da polícia, a vítima teria sido morta em uma residência abandonada e levada, de carrinho, até o local onde os populares o encontraram.

Os autores do homicídio receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã onde foram autuados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.