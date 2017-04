Autoridades brasileiras e paraguaias se reúnem para discutir assalto milionário

Autoridades brasileiras e paraguaias vão se reunir na manhã desta quinta-feira (27), para discutir ações sobre o assalto milionário a sede de uma empresa de transporte na Cidade do Leste, fronteira com o Brasil.

O encontro será realizado no Hotel Icaray, na Cidade do Leste, Paraguai, às 11 horas de Brasília. As autoridades vão discutir sobre segurança e definir ações sobre o assalto.

A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Policia Militar do Paraná, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu e outros órgãos de inteligência fazem parte da Operação Resposta Integrada, que continua com a participação conjunta das diversas forças de segurança da região por tempo indeterminado.