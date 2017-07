Autoridades de Segurança Pública se reúnem em seminário para discutir combate às drogas

Por meio da Superintendência de Ações Preventivas de Drogas está sendo realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), O I Seminário com o tema: Drogas, um desafio para a segurança pública.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), Valério Azambuja, representou o prefeito Marquinhos Trad na abertura do evento e destacou a necessidade da ação preventiva dos municípios no combate às drogas.

“O município de Campo Grande fará parte desta política de enfrentamento contra as drogas. A Capital é rota para o tráfico das drogas por fazer fronteira com dois países responsáveis no contrabando de drogas. O papel da Guarda Civil Municipal nesse contexto será de auxiliar a segurança nesse setor. Para não ter o trabalho anulado, estamos preparando os guardas para atuarem juntos com as outras forças e para isso estamos promovendo este seminário, para um melhor aprendizado da corporação”, disse Valério Azambuja.

O objetivo do evento é de qualificar os servidores da segurança pública, abordando o tema “drogas ilícitas”, sob a ótica de diversas instituições e com participação no evento de 80% da Guarda Civil Municipal e 20% das outras forças de segurança composta de PRF, PM e Policial Civil.

O presidente da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul), Mansour Elias Karmouche, destacou o empenho da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social da Capital, na iniciativa de promover o I Seminário Anti Drogas.

“Sabemos das dificuldades do trabalho de combate as drogas. Todos aqui neste seminário estão empenhados em combater o tráfico de drogas. A OAB/MS é parceira nesses eventos que discutem a segurança pública e nosso espaço está aberto para outros eventos”, disse Karmouche.

O PRF Gabriel Marin Lugo Magdalena sempre atuou na segurança pública. Neste ano foi convidado para ajudar na formação da Superintendência de Ações Preventivas ao Uso de Drogas. No evento ele falou sobre as ações preventivas para gestores de segurança pública.

“Este e um evento de muitos debates e em cada palestra será dada a oportunidade do participante tirar suas dúvidas, ou seja, além do palestrante trazer o tema atual, interessante, é importante o participante ter sua duvida sanada. Também é importante trabalhar a motivação dos futuros colaboradores”, opinou.

O Seminário conta com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Policia Rodoviária Federal, Polícia Federal, advogados e estudantes.

O evento começou 8 e termina às 18 horas