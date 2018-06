Autorizado concurso para carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas

Durante reunião realizada nesta segunda-feira (25), o governo do estado antecipou a confirmação da realização do concurso para 228 vagas na carreira de Gestão de Medidas Socioeducativas. A autorização do concurso será publicada nos próximos dias.

Segundo informações da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) serão 201 vagas para agente de Segurança Socioeducativa com salário de R$ 2.757,80, 11 vagas para analista de Medidas Socioeducativas da área de psicologia e 16 vagas para a área de serviço social, ambas com salário inicial de R$ 4.879,19.

Na reunião, os gestores e técnicos também discutiram os principais pontos da nova determinação que altera o nível educacional de médio para superior; o requisito de escolaridade para o cargo de agente de Segurança Socioeducativa. O texto será enviado para a Assembleia Legislativa nos próximos dias.

Determinação que atende a orientação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que após visita à Unei Dom Bosco, que encaminhou relatório propondo que o estado reformule a lei nº 4.894, de 2016, em conformidade com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo.

O secretário da SAD, Carlos Alberto Assis, destacou que além da convocação de novos servidores para Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o governo encerra no primeiro semestre o concurso para reposição nos quadros da Polícia Civil e trabalha no concurso público para reposição de 650 vagas na Polícia Militar e Bombeiros Militares.

“Estamos atendendo uma demanda importante dessa categoria de servidores que desempenha um trabalho fundamental dentro da segurança pública. São mais de 1.500 novos servidores só na Segurança Pública”, observou o secretário.