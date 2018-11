A sinalização foi colocada no cruzamento da avenida Rachel de Queiroz com a Rua Da Divisão

Após diversos pedidos, reclamações e vários acidentes, um semáforo foi instalado no cruzamento da Rua Da Divisão com a avenida Raquel de Queiroz na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A sinalização foi colocada no início da semana por funcionários da prefeitura de Campo Grande e deve ser ligada nos próximos dias.

O pedido da sinalização foi elencado pelo vereador Otávio Trad (PTB), que recebeu inúmeras mensagens de moradores do bairro, relatando a situação perigosa da via.

Para o parlamentar, uma das vertentes do trabalho legislativo é levar ao conhecimento do Executivo Municipal as necessidades da população.

“Sabemos que existe uma demanda muito grande em toda cidade em relação a serviços de manutenção e melhorias, mas temos visto o Executivo trabalhando para atender o mais rápido possível as indicações dos vereadores e isso é bom para Campo Grande”, afirma Trad.

Para o motociclista Lucas Dias, o semáforo deve melhorar a segurança dos motoristas. “Eu gostei muito, porque agora as pessoas vão parar e esperar certinho a hora de virar ou seguir” disse.