Avenida importante da capital será recapeada

A Prefeitura Municipal de Campo Grande iniciará o recapeamento da avenida Cônsul Assaf Trad na pista no sentido bairro/centro. Nesta etapa, será refeito o pavimento de uma extensão de 2,5 quilômetros, entre a rotatória do macro anel e a rua Marques de Herval.

A empresa Águas Guarirobas realizou a travessia para escoar a enxurrada captada no bairro Nova Lima até o grande acumulo de água existente no Condomínio Alphaville. Além disso, será pavimentada uma pista suplementar da Assaf Trad, da avenida Zulmira Borba até a Marques de Herval.

A Caixa Econômica Federal autorizou o recapeamento deste trecho nesta semana, aprovando também a reprogramação das obras de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima, etapa A, que prevê ainda o recapeamento (com duplicação) da avenida Zulmira Borba e da Marques de Herval.

O planejamento projeta também refazer o pavimento das duas pistas em toda extensão da Cônsul Assaf Trad, onde será implantado o corredor norte para o transporte coletivo, ligando os terminais General Osório e Nova Bahia. O corredor faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana e está contemplado no Avançar Cidades, com o financiamento de R$ 100 milhões, cadastrado no Ministério das Cidades.