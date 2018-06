Avenida Mato Grosso está em processo de manutenção e revitalização

Equipes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), realizam a manutenção e revitalização da sinalização horizontal e vertical na extensão da avenida Mato Grosso, desde o início desta semana, os trabalhos vem sendo realizados em sua maioria no período noturno para não prejudicar o trânsito.

A manutenção dos semáforos e a restauração da sinalização horizontal (pintura nas vias), deve continuar até o final da próxima semana, caso as condições climática sejam favoráveis. Após a conclusão, a próxima via que irá receber manutenção será a avenida Afonso Pena.

Na noite desta quarta-feira (6), o prefeito Marquinhos Trad verificou os serviços no cruzamento da avenida Mato Grosso com a rua Rio Grande do Sul. Na companhia do diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, o chefe do Executivo acompanhou a aplicação de um novo tipo de sinalização horizontal nas vias de Campo Grande.

“A prefeitura passou a utilizar um novo tipo de tecnologia para sinalizar as vias. O extrudado e hot spray ainda não haviam sido utilizados na capital. Em ambos os casos, as sinalizações são a quente sobre o asfalto, aderindo ao material, o que dá uma maior durabilidade ao mesmo. Tais medidas buscam, acima de tudo, garantir a economia e eficiência dos recursos públicos”, explicou Marquinhos.

O extrudado, trata-se de um termoplástico em alto relevo, aplicado pelo processo de extrusão mecânica, composto por resinas. O diferencial é que ele tem alta durabilidade e é ideal, inclusive, para condições climáticas adversas. Ele chega a durar de 5 a 6 anos sem manutenção, mesmo em locais com alto fluxo de veículos.

Na Afonso Pena a intervenção vai contemplar desde o início da via, na Praça Newton Cavalcante (bairro Amambai), até o Parque dos Poderes (altos da avenida). Janine explica que será refeita toda a sinalização horizontal, incluindo as seguintes faixas: pedestre, retenção, aproximação e seccionadas (que dividem a pista). E também a vertical, com a restauração e instalação de novas placas de regulamentação, orientação e advertência.

Além disso, será feita a manutenção completa dos semáforos existentes, com a substituição de grupos focais onde necessário, bolachas de led, anteparos, pestanas, cabeamentos e instalação de iluminação para faixas de pedestres.