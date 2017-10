Um avião, com o prefixo PR LTL, tipo AC11, bateu em uma cerca ao pousar na pista agrícola da Agricenter na tarde desta sexta-feira (20) próximo a BR – 463 em Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande, e pegou fogo. O piloto, Boanerve Leite de Melo, e o dono da aeronave, Ademir Bueno Fernandes ficaram feridos.

De acordo com o MS em Foco, o acidente aconteceu quando o piloto realizava o pouso momento em que o avião derrapou, bateu em uma cerca e pegou fogo logo em seguida. O proprietário do avião, que é de Campo Grande, mais o piloto conseguiram sair da aeronave com ferimentos leves e foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para socorrer as vítimas e conter as chamas que destruiu o avião. O acidente será investigado pelo Serviço de Aviação Civil.