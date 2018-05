Um avião que estava com 113 pessoas caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, nesta sexta-feira (18), segundo a imprensa estatal de Cuba. O presidente Miguel Díaz-Canel, 104 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo do Boeing 737.

“As notícias não são nada boas, parece que há um número alto de vítimas”, afirmou Canel sobre o “acidente lamentável”. O número exato de feridos ou mortos ainda não foi divulgado. O voo ia em direção a Holguín, no sul da ilha.

Segundo a Veja, a queda teria acontecido em uma área rural nas proximidades do Terminal 1 do aeroporto e de Santiago de Las Vegas, a 13 km do centro de Havana. Ambulâncias e bombeiros já estão no local para socorrer as vítimas.

Conforme o site de notícias, a Cuba TV informou que a aeronave era um Boeing 737 da Blue Panorama, arrendado pela companhia Cubana de Aviación.

Segundo a Veja, foi possível ver uma grande bola de fogo, seguida de uma nuvem de fumaça, saindo do aeroporto nos arredores da capital cubana após o acidente, segundo testemunhas ouvidas pela emissora americana CNN.

Ainda de acordo com o site, a Cubana de Aviación – companhia aérea nacional de Cuba – já teve problemas de segurança no passado causados por sua antiga frota de aviões. Porém, as causas do acidente desta sexta ainda não estão claras.