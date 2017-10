Avião cai em residência e deixa três mortos no interior de São Paulo

Um avião monomotor caiu nesta segunda-feira (8) sobre uma casa na Rua Noruega, no Jardim Alto Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, interior paulista. Segundo a Polícia Militar, três pessoas morreram no acidente, uma delas era o piloto da aeronave. O acidente foi confirmado pela Aeronáutica, que vai investigar as causas da queda da aeronave.

De acordo com a Polícia Militar, a aeronave caiu sobre a piscina de uma residência. O acidente, segundo os Bombeiros, ocorreu por volta das 13h10.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que ainda não tem mais informações sobre o acidente.