Um avião de uma companhia aérea turca que partiu de Hong Kong, na China, com destino a Istambul, na Turquia, caiu no Quirguistão causando a morte de ao menos 37 pessoas.

O Boeing 747 TC-MCL da companhia privada MyCargo Airlines (ATC) partiu de Hong Kong e acabou caindo em uma área residencial perto do Aeroporto de Manas, o principal do país e que se localiza cerca de 25 quilômetros da capital Bishkek.

"Segundo as informações preliminares, a teoria de atentado terrorista foi excluída, provavelmente o acidente foi causado por um erro do piloto", afirmou o vice-premier do Quirguistão, Muhammetkaly Abgaziev.

Na hora da queda, a névoa na região era muito forte e, assim, a visibilidade estava ruim. O avião caiu a cerca de 2 quilômetros da pista de pouso entre as casas do vilarejo Dacha-Suu, destruindo ao menos 15 edifícios e pegando os moradores de surpresa.