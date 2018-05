Video:avião da FAB cai perto da Rodovia; pilotos sobrevivem

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), caiu na manhã desta quinta-feira (24), em Itaguaí, região Metropolitana do Rio, perto da rodovia Rio-Santos. O acidente ocorreu por volta das 7h40.

Segundo a FAB, a aeronave F-5F Tiger, do 1º Grupo de Aviação de Caça, sofreu uma pane após a decolagem da Ala 12 (Base Aérea de Santa Cruz), na Zona Oeste do Rio. Os pilotos conseguiram se ejetar antes da colisão. A dupla está viva e recebe os cuidados médicos no Hospital da Aeronáutica.

Os pilotos realizavam um voo local de treinamento e detectaram uma falha, que os obrigou a deixar a aeronave. O caça foi direcionado a uma região desabitada, sem causar danos pessoais ou materiais em solo, diz a FAB, em nota.

Um vídeo mostra a fumaça preta tomando o céu após o acidente, que ocorreu em uma área fora da rodovia, próxima à Cidade das Crianças. Equipes de investigação da Força Aérea Brasileira foram ao local para apurar as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu na rua dos Jesuitás. Homens do quartel de Santa Cruz foram deslocados para o local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que houve uma interdição no km 392 da BR 101, em Itaguaí, para o pouso de um helicóptero da FAB que realizou o resgate dos tripulantes da aeronave. A via já foi liberada.

Confira o vídeo: