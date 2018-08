Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (11) em uma área residencial na cidade de Goiânia. Três pessoas estavam a bordo, dois adultos e uma criança. O piloto está em estado grave, enquanto o outro integrante teve ferimentos na perna. As informações foram dadas à Agência Brasil pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.

Segundo a encarregada do caso no Corpo de Bombeiros, tenente Carlane Calixto, as três pessoas que estavam dentro do avião foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol). Ela não soube informar o estado da criança. A Agência Brasil tentou contato com o hospital, mas não conseguiu mais informações sobre a situação dos feridos.

A aeronave caiu no muro que separava duas residências, no setor Jardim Bela Vista. Não havia nenhum morador no interior. Uma das casas foi atingida, com danos na estrutura. A outra não teve maiores prejuízos. O dono da residência danificada já chegou ao local. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros. Como se trata de um veículo particular, a retirada dos destroços cabe a seus proprietários.